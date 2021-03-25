ليبيا – زار حسين إعطية نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الرياضة في الحكومة عبد الشفيع الجويفي بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم بفندق تيبستي في مدينة بنغازي.

ووفقا لبيان صحفي للمركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا تابعته صحيفة المرصد رافق إعطية والجويفي في الزيارة عضو مجلس النواب عن المدينة بدر نحيب وعبد الحكيم الشلماني رئيس الإتحاد الليبي لكرة القدم مؤكد أن نائب رئيس الحكومة نقل للبعثة تحيات رئيسها عبد الحميد الدبيبة.

وأشار البيان إلى أن المسؤولين حثوا لاعبي المنتخب على تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم الأداء الذي يليق بقيمة وسمعة الكرة الليبية خاصة بعد رفع الحظر المفروض من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” وعودة ليبيا إلى الواجهة الدولية في أول مباراة دولية رسمية .

بدوره ثمن الشلماني مبادرة الدبيبة للاجتماع ببعثة المنتخب الوطني لكرة القدم عبر الدائرة المغلقة فضلا عن الزيارة فالأمرين لهما وقع كبير في نفوس لاعبي المنتخب ورفع روحهم المعنوية قبل المباراة مع المنتخب التونسي في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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