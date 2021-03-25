روسيا – رجح رئيس منظومة الدفع الإلكتروني الدولية “فيزا” في روسيا ميخائيل بيرنر احتمال اختفاء البطاقات المصرفية البلاستيكية في غضون 10 سنوات.

وقال بيرنر في المنتدى السنوي التاسع للابتكارات المالية: “من المحتمل أن تصبح البطاقات البنكية البلاستيكية في غضون 10 سنوات مجرد ذكرى”.

وأشار إلى أن البطاقات البلاستيكية بات تلعب دورا أقل في بعض البنوك الكبيرة، حيث يتم منح هذه البطاقات لـ30% فقط من العملاء الجدد، حيث يفضل الباقي (70%) البطاقات البنكية المخزنة في الهاتف.

لكن الخبير لم يستبعد أن يتحسن الوضع بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وذلك مع استئناف الرحلات الدولية، حيث أنه لا يمكن الشراء بواسطة الهاتف في بعض الدول لذلك فإن الطلب على البطاقات البلاستيكية سيتحسن عن مستواه الحالي.

المصدر: نوفوستي

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