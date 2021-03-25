ليبيا – ثمن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند خطوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المتمثلة في عقد لقاء افتراضي مع الشركات الأميركية.

نورلاند أشار في بيان صحفي صادر عن السفارة تابعته صحيفة المرصد إلى أن هذا الاجتماع الذي استضافته غرفة التجارة الأميركية في ليبيا يأتي في إطار تطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع الدبيبة ومبعوث حكومته الخاص إلى الولايات المتحدة محمد علي عبد الله.

وأضاف البيان أن الاجتماع يأتي للتباحث حول طرق زيادة المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاستثمار الأميركي بغية تحسين حياة الليبيين، فالولايات المتحدة تدرك أهمية تنويع الاقتصاد الليبي. مؤكدًا أن المجتمعين شعروا بالارتياح عند سماعهم مسألة التزام الدبيبة بجعل ليبيا وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي.

وأوضح البيان أن هذا الجذب يحتاج استقرارًا وبيئة مواتية للأعمال، في ظل التزام أميركي مستمر بالعملية السياسية التي ستتوج بالانتخابات المقبلة التي تمثل طريقًا أساسيًا لتحسين مناخ الاستثمار في ليبيا، فاستمرار التقدم السياسي يمكن أن يؤدي إلى استثمارات أميركية ودولية جديدة.

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