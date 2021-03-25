القاهرة – أكد أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة بجامعة القاهرة في مصر نادر نور الدين، إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد “يحاول خداع العالم”.

وأوضح نادر نور الدين في تصريحات لـRT، أن “رئيس الوزراء الإثيوبي قال في خطابه أمام البرلمان الإثيوبي أن بلاده سوف تحجز هذا العام 13.5 مليار متر مكعبا لسد النهضة، وهذا يعادل 5% من إجمالي مياه أمطار النيل الأزرق وهذا الأمر غير صحيح لأنه سيحجز مياه النيل”.

وأشار إلى أن الدليل على ملء سد النهضة من نهر النيل وليس الأمطار، أن سد النهضة مقام على النيل الأزرق وليس على مناطق هطول الأمطار وأنه سيحجز من مياه النيل الأزرق وليس من مياه الأمطار.

وتابع: “ما سيتم حجزه هذا العام من مياه النيل الأزرق البالغ 13.5 مليار متر مكعبا تعادل 28% من مياه النيل الأزرق البالغة 49 مليار متر مكعب”.

وقال نادر نور الدين: “إذا كان أبي أحمد يقول إنها تمثل 5% من مياه أمطار النيل الأزرق فهذا اعتراف وإدانه لإثيوبيا لأنه اذا كانت 13.5 مليار متر مكعب تمثل 5% من مياه أمطار النيل الأزرق فهذا يعني أن إجمالي مياه أمطار النيل الأزرق تبلغ 270 مليار متر مكعب يذهب منها إلى مجرى النيل الأزرق 49 مليار متر مكعبا فقط هي المتوسط السنوي لمياه النيل الأزرق، وبالتالي فإن إثيوبيا تستحوذ على باقي أمطار حوض النيل الأزرق بحجم 221 مليار متر مكعبا وهذا إقرار بأن إثيوبيا تستحوذ على معظم مياه النيل وتترك لمصر والسودان القليل جدا من فائض الأمطار”.

المصدر: RT

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