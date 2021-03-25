واشنطن – دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، جميع الأطراف في اليمن إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل حل الأزمة اليمنية.

وطالبت الخارجية جميع الأطراف في اليمن باتخاذ خطوات إضافية، لا سيما الإنهاء الفوري للهجوم في مأرب ووقف شامل لإطلاق النار، مرحبة بالسماح بدخول 4 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة اليمني.

وأكدت أن التدفق الحر للوقود والسلع الأساسية الأخرى إلى اليمن وفي جميع أنحائه أمر بالغ الأهمية لدعم إيصال المساعدة الإنسانية والأنشطة الأساسية الأخرى.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعلن يوم الاثنين، أن المملكة طرحت مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن.

وأشار إلى أن “المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة”، مشددا على أن “وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة”.

من جهتها، اعتبرت جماعة “أنصار الله” الحوثية، أن المبادرة التي أعلنتها السعودية لإنهاء الحرب “لا تتضمن أي شيء جديد”.

المصدر: RT

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