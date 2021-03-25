السعودية – أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، امس محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي.

وأفادت وكالة “واس” السعودية الرسمية بأن اللقاء، الذي عقد في مدينة نيوم، جرى خلاله “استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات”.

كما تناول الاجتماع، حسب الوكالة، “بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

وبدأ وزير الخارجية الصيني، الأربعاء، جولة خارجية تشمل كلا من السعودية وتركيا وإيران والإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

المصدر: “واس” + وكالات

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