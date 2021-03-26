إيطاليا تتغلب على إيرلندا الشمالية بهدفين نظيفين في تصفيات مونديال 2022

إيطاليا تتغلب على إيرلندا الشمالية بهدفين نظيفين في تصفيات مونديال 2022

إيطاليا – تغلب المنتخب الإيطالي على ضيفه منتخب إيرلندا الشمالية بهدفين نظيفين امس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وسجل هدفي “الآزوري” دومينيكو بيراردي وتشيرو إيموبيلي في الدقيقتين 14 و39 على التوالي.

وبهذا الفوز حافظت إيطاليا على سجلها خاليا من الهزائم منذ 10 سبتمبر عام 2018 على مدى 20 مباراة.

وخاض مدافع إيطاليا ونادي يوفنتوس المخضرم ليوناردو بونوتشي مباراته الرقم 100 في صفوف “الآزوري” وذلك بعد 11 عاما على باكورة مشاركاته الدولية وتحديدا ضد الكاميرون في مباراة ودية عام 2010.

وبات بونوتشي (33 عاما)، ثامن لاعب إيطالي يخوض 100 مباراة دولية أو أكثر في صفوف منتخب بلاده لينضم إلى حامل الرقم القياسي الحارس الشهير جانلويجي بوفون (176) وفابيو كانافارو (136)، باولو مالديني (126) ودانييلي دي روسي (117)، أندريا بيرلو (116)، دينو زوف (112) وجورجيو كييليني (106).

وبهذ الانتصار، حققت إيطاليا بطلة العالم 4 مرات، بداية جيدة في التصفيات علما بأنها غابت عن نسخة كأس العالم الأخيرة في روسيا عام 2018 وذلك للمرة الأولى منذ 60 عاما.

المصدر: أ ف ب

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