السعودية – أعلن التحالف العربي، تدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة “أنصار الله” الحوثية باتجاه منطقة نجران صباح اليوم الجمعة.

يأتي ذلك عقب إعلان المتحدث باسم حركة “أنصار الله” يحيى سريع عن عملية استخدمت فيها 18 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية استهدفت شركة “أرامكو” في راس التنورة وينبع ورابغ وجيزان وقاعدة عسكرية بالدمام.

وأضاف سريع في بيان نشره عبر “تويتر” أنه تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في نجران وعسير بست طائرات مسيرة، مؤكدا أن “العملية حققت أهدافها بنجاح”.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع السعودية اليوم الجمعة، إن “الاعتداء الحوثي على محطة جازان، هو عمل تخريبي وجبان، ويستهدف الاقتصاد العالمي وأمن الصادرات البترولية”.

وذكرت الوزارة أنها ستتخذ “كل الإجراءات اللازمة والرادعة” لحماية منشآت تصدير النفط.

المصدر: الإخبارية السعودية

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