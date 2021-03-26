ليبيا – قال الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح إن الزيارة الموحّدة والمبكرة من قبل وزراء ثلاثة دول مهمة جدًا في الاتحاد الأوروبي “ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا”، هي رسالة واضحة من قبل هذه الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي بشكل عام أنهم يسعون إلى توحيد جهودهم ووجهة نظرهم تجاه الملف الليبي.

الجارح وفي مداخلة له عبر برنامج “البلاد” الذي بث على شاشة قناة “218 NEWS” أمس الخميس، أشار إلى أن توحيد هذه الجهود سوف يعطي ميزة وموقفًا أكثر قوة للتعامل مع الملف الليبي الشائك فيما يتعلق بمسألة التدخلات الخارجية، وتحديدًا “روسيا وتركيا”.

وأضاف: “وإذا رجعنا إلى الماضي القريب سنتذكر أن هناك نوعًا من الصدام والمنافسة ما بين إيطاليا من جهة وفرنسا من جهة أخرى، وهذه المنافسة تمثلت في مؤتمر باريس ومؤتمر باليرمو، ومن ثم تدخلت ألمانيا الدولة الأهم في الاتحاد الأوروبي من خلال مؤتمر برلين، ومن هنا يمكننا تفسير أبعاد ودلالات هذه الزيارة”.

ووصف الجارح زيارة وزراء إيطاليا وألمانيا وفرنسا بـ”الجيدة”، مردفًا: “لكن ما زال الكثير من العمل أمام الاتحاد الأوروبي حتى يأتي بسياسة ثابتة وموحدة تجاه الملف الليبي. بعض دول الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا وبريطانيا تقع عليها مسؤولية أخلاقية كبيرة جدًا، باعتبار هذه الدول هي التي تدخلت في العام 2011 للإطاحة بنظام القذافي، وفي ذات الوقت لم تعمل على دعم عملية التحول المطلوب في ليبيا”.

ورأى أن الدور الأمريكي مهم جدًّا، وهناك الكثير من التغيرات التي تحدث على مستوى المنطقة، سواء على مستوى تحرك دول الاتحاد الأوروبي أو اتباع تركيا سياسة التهدئة. لافتًا إلى أن إدارة الديمقراطيين أو جو بايدن على وجه التحديد ستكون قريبة جدًا من حلفائها التقليديين دول الاتحاد الأوروبي والناتو. إذا كان هناك موقف أوروبي موحد؛ فإن أمريكا ستدعم هذا الموقف بكل تأكيد.

وبحسب الجارح، لن يكون هناك موقف أوروبي موحد في ليبيا، لأن هناك اعتبارات كثيرة على مستوى الداخل الأوروبي واعتبارات اقتصادية وجيوسياسية، ولكن وفق وجهات نظر الخبراء فإنه من مصلحة أوروبا أن يكون لها توجه سياسي موحد في ليبيا؛ لأن ذلك سيأتي بالولايات المتحدة، وبذلك ستواجه تهديدات أردوغان وبوتين.

وبسؤاله، هل فرنسا تملك الآن استراتيجيةً واضحةً في ليبيا؟ أجاب محمد الجارح: فرنسا كانت داعمة وبشكل كبير للقائمة التي يقودها فتحي باشاآغا وعقيلة صالح، ولكن بعد انتصار القائمة الجديدة، كان هناك استثمارٌ كبيرٌ من قبل باريس لفتح قنوات الحوار والعلاقات مع الحكومة الجديدة، يبدو أن فرنسا بذلت جهودًا من أجل الحوار مع هذه السلطة الجديدة.

وتابع: “وكان المدخل الأول رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحكم أنه درس وعاش فترة طويلة في فرنسا، وموسى الكوني بحكم أنه من الطوارق وتربطه علاقات بمؤسسات الحكم الفرنسي الأمنية والدبلوماسية، ولذلك فإن فرنسا قامت بإحياء الروابط الموجودة مع هذه الشخصيات التي أصبحت في سدة الحكم في ليبيا، ومن هنا دخلت فرنسا إلى الحكومة الجديدة”.

وأكمل الجارح حديثه قائلًا: “ماذا تريد فرنسا من ليبيا؟ لا بد أن أذكر أن الطيران الفرنسي هو أول من قصف قوات الجيش الليبي التابعة لنظام القذافي على مشارف مدينة بنغازي، وفرنسا من أول الدول التي كانت تعاني من القوات الجهادية في مالي، هذه الجماعات جاءت من ليبيا أسلحتها أيضًا، ولذلك اضطرت فرنسا إلى القيام بعملية عسكرية مكلفة جدًا في شمال مالي لتحريرها من سيطرة الجماعات الإسلامية التي أصبحت تهدّد مصالح فرنسا في منطقة الساحل بشكل عام؛ لذلك فإن أهمية ليبيا لفرنسا تكمن في استقرار ليبيا، وخاصةً الجنوب الليبي”.

وأضاف: “في العادة؛ ليبيا مليئة بالمفاجآت، الآن، بدأت تتضح معالم المشكلة التي تواجهنا فيما يتعلق بمسألة الانتخابات، على سبيل المثال في العام 2012، ذهبنا إلى الانتخابات بدون تهيئة البيئة لهذا الاستحقاق، ودون قانون للأحزاب، وجمع للسلاح، والسيطرة على الجماعات المسلحة، وعملية مصالحة؛ صحيحٌ كانت الانتخابات حرة ونزيهة وأنتجت المؤتمر الوطني، ولكن الوضع تأزّم وأصبحت لدينا أزمة شرعية نقلتنا إلى الصخيرات، ومنها إلى الوضع الذي نحن فيه الآن”.

وطالب بضرورة أن يكون هناك التزام من قبل المجتمع الدولي اتجاه ليبيا.

الجارح دعا في ختام مداخلته إلى تمكين الناس من المشاركة بحرية في الانتخابات، وقدرة المرشحين لهذه الانتخابات على القيام بالعمل السياسي بالشكل المطلوب، خاصةً في الانتخابات الرئاسية، ودور مؤسسات المجتمع المدني تجاه تهيئة البيئة لهذه الانتخابات ،محذرا أنه في حال لم تكن هناك انتخابات؛ فستصبح مسألة الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية محلّ شكّ، وبالتالي تدخل البلاد في دوامة جديدة من أزمة الشرعية في ليبيا.

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