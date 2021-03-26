ليبيا – قدم رئيس النيابة العسكرية في مدينة بنغازي العقيد علي ماضي التعازي لأسرة الرائد محمود الورفلي وقبائل ورفلة، بعد اغتياله على يد جماعة مسلحة في المدينة.

ماضي أكد بمداخلة هاتفية مع برنامج غرفة الأخبار الذي يذاع عبر قناة ليبيا الحدث تابعتها صحيفة المرصد تكليف جميع الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي، فور تسلمها بلاغًا أمنيًا حول تنفيذ عملية الاغتيال، بمهام البحث والتحري والاطلاع على كل ما تم تسجيله في كاميرات المراقبة، وتحديد السيارات التي نفذت العملية.

وأضاف ماضي أن عملية جمع المعلومات أفضت للقبض على 2 من المشتبه بهم وفقًا لأوامر من النيابة العسكرية، ليتم أخذ أقوالهما خلال الساعات القادمة وإطلاق سراحهم في حال عدم وجود صلة بينهما وبين العملية، نافيًا في ذات الوقت ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول خطفهما وتعذيبهما وقتلهما.

وأشار ماضي إلى أن القضية من اختصاص النيابة العسكرية وتحت إشراف المدعي العام العسكري، مؤكدًا أن السيارات التي تم تصويرها بكاميرات المراقبة للمحلات والمناطق ومداخل ومخارج مدينة بنغازي ثبت بالدليل القاطع ظلوعها في تنفيذ عملية الاغتيال.

وأهاب ماضي بالمواطنين الإدلاء بأية معلومات عن السيارات الـ3 التي تم تعميم أوصافها أمنيًا لصالح التحقيقات التي ستتم وتستكمل بمنتهى الشفافية، وإحالة المتورطين إلى القضاء بعد القبض عليهم، مؤكدًا في سياق آخر قيام الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي بواجباتها على أكمل وجه.

وأضاف ماضي أن أيمن الورفلي أصيب في ساقه وتم تأمين حياته والاستماع إلى أقواله، لكونه شاهد عيان على عملية الاغتيال التي سيتم وضع وسائل الإعلام في صورة أية معلومات جديدة بشأنها. مبينًا أن السيارات العسكرية لا يمكن أن تتجول إلا بتعليمات صادرة عن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأوضح ماضي أن هذه التعليمات تشمل عدم تعتيم زجاج السيارات وخروجها وفقًا لوثائق رسمية مع رفعها لشعار الوحدة العسكرية التابعة لها، مؤكدًا أن كافة الوحدات لديها تعميم بذلك لتعمل الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي على مصادرة السيارات المخالفة ومحاسبة المخالفين.

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