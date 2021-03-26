العراق – اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الهدف من استعراض “ربع الله” العسكري، إرباك للوضع وإبعاد العراق عن دوره الحقيقي.

وقال في كلمة خلال حفل تكريم عائلات “شهداء الصحافة”، إن “هناك من يعتقد أنه بالسلاح يهدد الدولة”، مشددا على أنه “كفى حروبا وسلاحا”.

وأضاف: “والله لن نخاف من أحد بل نخاف من ضمائرنا فقط”، مشيرا إلى أن “النظام السياسي أنتج خيبات أمل”.

وتأتي تصريحات الكاظمي، بعيد استعراض عسكري في شوارع العاصمة أقامته مجموعة مسلحة تسمي نفسها “ربع الله”، حيث توعدت الكاظمي ورفعت صورا له طبع عليها حذاء ومقص يقطع أذنه.

وحذرت المجموعة بعض الجهات والأطراف السياسية التي “تتعمد تأخير وتعطيل إقرار الموازنة من أجل الحصول على مكتسباتهم الخاصة”.

من جهته، علق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر على الاستعراض العسكري لجماعة “ربع الله” وقال في تغريدة على “تويتر”: “لقد لجأت المليشيات إلى الاستعراض العسكري المسلح، والانتشار المكثف في العاصمة الحبيبة بغداد من أجل مطالب مثل صرف الدولار”.

وأضاف أن “اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض، ويجب على الحكومة الحيلولة لعدم وقوعه مرة أخرى”.

وأشار إلى أن “هذه الجهة التي قامت بالاستعراض إن كانت تنتمي للحشد فعلى الحشد معاقبتها، وإلا فإعلان البراءة منها”.

المصدر: RT

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