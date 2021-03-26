المبعوث الأمريكي لليمن ينطلق في جولة إلى الشرق الأوسط

المبعوث الأمريكي لليمن ينطلق في جولة إلى الشرق الأوسط

واشنطن – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبعوث واشنطن الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ سيتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم في جولة للترويج لهدنة واتفاق سلام في اليمن.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المبعوث الأمريكي سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في البلدان التي سيزورها لبحث الجهود الدولية لوقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق سلام في اليمن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن في تغريدة على “تويتر” يوم الخميس، التزام واشنطن بالمضي قدما من أجل تحقيق السلام في اليمن.

وجاء ذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك سعيد.

وقال: “تحدثت مع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك سعيد، حول التزامنا بالمضي قدما نحو تحقيق السلام في اليمن”.

وأشاد بلينكن بالدعم الذي تقدمه حكومة اليمن لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وللمحادثات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

ويأتي ذلك بعد إعلان السعودية مؤخرا عن مبادرة لحل الأزمة اليمينة، تتضمن وقف إطلاق النار من جانب واحد، معربة عن أملها في استجابة الحوثيين لهذه المبادرة “صونا للدماء اليمينة”.

وتتضمن المبادرة وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية للسفن والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة غربي اليمن، بالبنك المركزي.

المصدر: وكالات

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