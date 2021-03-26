ألمانيا – أظهر لاعبو المنتخب الألماني دعمهم لحقوق الإنسان قبيل انطلاق مباراتهم أمام آيسلندا أمس الخميس ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وارتدى لاعبو “المانشافت” قمصانا سوداء مكتوب عليها باللون الأبيض “حقوق الإنسان” وانضموا بذلك إلى لاعبي المنتخب النرويجي الذين سبقوهم في التأكيد بنفس الطريقة (قبل مباراتهم أمام جبل طارق) على ضرورة احترام حقوق الإنسان بعد التقارير التي تحدثت عن وفيات بالآلاف نتيجة ظروف العمل السيئة في صفوف العمال الذين يقومون بتشييد ملاعب كأس العالم المقررة في قطر عام 2022.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد نشرت تقريرا الشهر الماضي ذكرت فيه أن 6500 عامل مهاجر فارقوا الحياة في قطر بحوادث مرتبطة بظروف العمل السيئة منذ عام 2010 حين تم الإعلان عن فوز قطر بحق استضافة كأس العالم عام 2022.‎

وأعادت شبكة ESPN العالمية أمس الخميس نشر مضمون تقرير “الغارديان” حول أعداد الوفيات في صفوف العمال تحضيرا لمونديال 2022، وأرفقته بالقول: ‏”إذا تم التزام الصمت لمدة دقيقة عن كل شخص فقد حياته، فسيتم لعب البطولة بأكملها في صمت”.

المصدر: sport-express.ru + ESPN

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