سلوفينيا – تعرض النرويجي دانييل تاندي لسقوط مروع امس خلال تنفيذه قفزة بلغت سرعتها 102.6 كم، ضمن بطولة العالم للقفز على الجليد المقامة في سلوفينيا.

واختل توازن تاندي خلال القفزة، ما أدى إلى سقوطه وارتطام رأسه بقوة بالأرض قبل أن يتابع سقوطه إلى أسفل المنحدر الثلجي المخصص للقفز، الذي استقر بنهايته دون حراك.

وهرعت الأطقم الطبية نحو تاندي الذي كان مغشيا عليه، وتم تقديم الإسعافات الأولية قبل نقله بطائرة هيلكوبتر إلى المركز الطبي.

وذكر الاتحاد الدولي للتزلج أن صحة تاندي مستقرة، ويتلقى العناية الطبية المطلوبة في المركز الطبي.

وحسب صحيفة NRK النرويجية، تعرض تاندي لكسر في الترقوة والأضلاع، وهو حاليا في غيبوبة اصطناعية ليوم غد لتخفيف الضغط على دماغه، ولا يوجد خطر حقيقي يهدد حياته.

المصدر: nrk.no + RT

Share and Enjoy ! 0 Shares