كوريا ش – ذكر الإعلام الكوري الشمالي، أن الزعيم كيم جونغ أون، قام بزيارة تفقدية إلى موقع مجمع سكني مقرر بناؤه في بيونغ يانغ، بدلا من الإشراف على إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى امس الخميس.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، إن كيم أعلن خطة بناء مجمع “هو أن” السكني في منطقة “كانغ أن” في بيونغ يانغ وقام بزيارة تفقدية إليه.

ولم تكشف الوكالة عن تاريخ زيارة الزعيم كيم، لكن يفترض أن تكون في اليوم السابق، نظرا لأن أنشطة كيم تنشر عادة في اليوم التالي.

وفي مقال منفصل، قالت وكالة الأنباء المركزية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين تكتيكيين موجهين جديدين تحت إشراف ري بيونغ تشول، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال، في 25 مارس.

ووفقا للوكالة، قال الزعيم كيم أثناء زيارته إلى موقع المجمع السكني، إنه بصرف النظر عن بناء 10000 وحدة سكنية في بيونغ يانغ، ستتولى اللجنة المركزية للحزب المسؤولية عن بناء مجمع “هو أن” السكني الذي يشمل 800 وحدة سكنية، وسيتم الانتهاء من البناء في غضون هذا العام.

وخلال زيارة كيم، رافقه رئيس الوزراء كيم دوك-هون، وجو يونغ-وون، المسؤول الذي ينظر إليه كواحد من أكبر مساعدي كيم، والذي يعتقد أنه قفز إلى المرتبة الثالثة في البلاد في مؤتمر يناير.

المصدر: “يونهاب

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