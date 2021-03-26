الأردن – أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي المشترك مع مصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي امس إن “رئيس الوزراء بشر الخصاونة ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي شهدا توقيع المذكرة الثلاثاء الماضي وذلك ضمن أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت جلساتها الرئيسية مساء اول أمس الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان”.

وبحسب الوزارة تتضمن مذكرة التفاهم “توظيف الإمكانات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لدعم التعاون بين البلدين وتطويره في عدة مجالات تشمل البنية التحتية الرقمية وذلك من خلال الاستفادة من شبكة الكابلات الدولية المصرية وربطها بالأردن”.

كما سيتم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين في مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني.

وتنص مذكرة التفاهم على “التعاون المشترك في بناء القدرات البشرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتنظيم مبادرة مصرية أردنية للإبداع التكنولوجي وريادة الاعمال لتشكيل فرق مشتركة من الجانبين تعمل على تطوير حلول ومنتجات تخدم المشروعات في البلدين، الى جانب تنظيم مؤتمرات ومسابقات مشتركة بين الدولتين في مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال”.

كما تنص المذكرة على “التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتنظيم خدمات الحوسبة السحابية بالقطاعين العام وبحث إمكانية تشجيع الاستثمار في هذه المجالات، فضلا عن التعاون في مجالات التخطيط والبحث والتطوير والاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

ووفقا لمذكرة التفاهم “سيعمل الطرفان على التنسيق بين مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والمنظمات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وخاصةً الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد العالمي للبريد، كما سيتم تشكيل فريق مشترك (أردني _ مصري) في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون”.

المصدر: خبرني

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