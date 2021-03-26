ليبيا – أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده مستعدة للمشاركة في إعادة انطلاق ليبيا، حيث تعد دولة مجاورة تهم روما بسبب المصالح الجيوستراتيجية لإيطاليا، وينبغي أن تهمها أيضًا من أجل وحدة الاتحاد الأوروبي.

دي مايو وفي تصريحات له نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الخميس بعد زيارته الثانية لطرابلس خلال أسبوع قال: قبل عام كان من غير المعقول تخيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا وعملية سلام ومؤسسات موحدة. هناك الآن حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد.

واعتبر دي مايو أن الاستثمار في ليبيا يعني ضمان الاستقرار وعدم ترك مجال للأسلحة ومن ثم إبطاء تدفقات الهجرة.

وأكد أن الوجود الإيطالي في ليبيا يشهد على وحدة نوايا الدول الأوروبية الملتزمة بتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقال دي مايو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في ختام زيارته لليبيا مع نظيريه الألماني والفرنسي: إنها فرصة لإعادة التأكيد مع الزملاء الألماني هيكو ماس والفرنسي جان إيف لورديان على أن أوروبا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعمه في طريقه إلى السلام.

وأضاف دي مايو أن بلاده ينبغي أن تشارك في إعادة إعمار هذه المنطقة؛ لأن استقرار ليبيا يعني المزيد من الأمن في إيطاليا وفرصًا جديدة للشركات الإيطالية.

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