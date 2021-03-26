روسيا تحصد الميدالية الذهبية بمسابقة الزوجي في بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد

روسيا تحصد الميدالية الذهبية بمسابقة الزوجي في بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد

السويد – توج الثنائي الروسي المؤلف من أناستاسيا ميشينا وألكسندر غالياموف بالميدالية الذهبية بمسابقة الزوجي في بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد، المقامة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأحرز ميشينا وغالياموف المركز الأول بعد جمعهما 227.59 نقطة في مجموع البرنامجين القصير (75.79 نقطة) والحر (151.8 نقطة).

وجاء الثنائي الصيني (سوي وينجينغ وهان سونغ) المتوج مرتين ببطولة العالم في المركز الثاني برصيد 225.71 نقطة، فيما حصلت روسيا على برونزية المسابقة أيضا بإحراز الثنائي المؤلف من ألكسندرا بويكوفا ودميتري كوزلوفسكي على المركز الثالث برصيد 217.63 نقطة.

المصدر: rsport.ria.ru

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