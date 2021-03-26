المغرب – سيكون بانتظار حكيم زياش نجم المنتخب المغربي، فرصة لتعزيز رقمه التهديفي مع “أسود الأطلس” مرة أخرى أمام موريتانيا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا.

ويملك زياش، 3 أهداف في التصفيات، كما يعد هداف منتخب بلاده برصيد 17 هدفا، وسيحاول معادلة الرقم الصامد منذ عقدين، المسجل باسم الهداف السابق مروان الشماخ.

ويعد مروان الشماخ، رابع هدافي المغرب عبر التاريخ برصيد 18 هدفا.

وفي حال سجل زياش أمام موريتانيا، ستكون المباراة الثالثة تواليا التي يسجل فيها خلال التصفيات، والبلد الإفريقي الثاني الذي يسجل على أرضه، بعدما سجل خارج الديار أمام إفريقيا الوسطى.

ويهدد زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، رقم مروان الشماخ في دوري أبطال أوروبا أيضا، إذ يملك 7 أهداف في المسابقة، ويبتعد بفارق هدف واحد عن الشماخ، ليصبح أكثر لاعب مغربي تسجيلا في البطولة.

المصدر: “وسائل إعلام مغربية”

Share and Enjoy ! 0 Shares