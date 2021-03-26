ليبيا – قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني إن إيطاليا وفرنسا تجاوزتا التناقضات بشأن الملف الليبي والآن هناك خط مشترك لأوروبا لضمان استقرار ليبيا.

سيريني وفي تصريحات لها نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الجمعة أضافت: “أعتقد الآن أن هناك خط اتحاد لأوروبا، حين انقسمت أوروبا حول ليبيا تقدمت جهات فاعلة أخرى مثل تركيا وروسيا”.

واعتبرت المسؤولة الإيطالية أن هناك فرصًا اليوم بفضل الحكومة الجديدة والانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر.

سيريني شددت على ضرورة مساعدة الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة على السير في طريق الاستقرار والتنمية الذي يطلبه الليبيون.

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