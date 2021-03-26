روسيا – صرح رئيس مجلس إدارة شركة “غازبروم” الروسية فيكتور زوبكوف، بأن مشروع “السيل الشمالي-2” سيكتمل هذا العام، والمشروع يهدف لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن “العمل جار بنشاط، بقي القليل، أعتقد أن نسبة التنفيذ تبلغ 90% – 92%”.

و”السيل الشمالي-2″ مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع تقريبا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

المصدر: نوفوستي

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