“غازبروم”: روسيا لن تعيد النظر في عقود ترانزيت الغاز مع أوكرانيا

“غازبروم”: روسيا لن تعيد النظر في عقود ترانزيت الغاز مع أوكرانيا

روسيا – أكد رئيس مجلس إدارة شركة “غازبروم” الروسية فيكتور زوبكوف، اليوم الجمعة، أنه لن تتم إعادة النظر في عقود ترانزيت (نقل) الغاز مع أوكرانيا.

وأشار إلى أن جميع الاتفاقيات بين روسيا وأوكرانيا سارية المفعول من الناحية القانونية، مشددا على أن الأولوية بالنسبة لشركة “غازبروم” هي إكمال مشروع “السيل الشمالي-2”.

ووقعت موسكو وكييف في نهاية ديسمبر 2019، حزمة من الاتفاقات بشأن استمرار ترانزيت (نقل) الغاز الروسي عبر أوكرانيا، حيث تم إبرام عقد مدته 5 سنوات، وبموجب العقد تضمن “غازبروم” الروسية ضخ 65 مليار متر مكعب في 2020، و40 مليار متر مكعب في السنوات الأربع التالية.

المصدر: نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares