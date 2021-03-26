ليبيا – زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي مدينة طبرق لعقد اجتماع موسع مع عمداء البلديات لكافة المدن الواقعة في منطقة البطنان.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المجلس البلدي طبرق تابعته صحيفة المرصد، أكد المنفي خلال الاجتماع عزمه على زيادة المعاشات التضمانية بالتعاون مع المؤسسات الأخرى، إلى جانب رفع مرتبات العاملين في القطاع العام.

وأضاف المنفي أنه سيتم توفير سيولة نقدية مقدارها مليار دينار قبل حلول شهر رمضان، إلى جانب توفير 5 ملايين جرعة لقاح كورونا. فيما ناقش رئيس المجلس الرئاسي مع المجتمعين ملف محطة تحلية المياه في مدينة طبرق وتسهيل إجراءات إنشاء محطة الكهرباء الغازية.

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