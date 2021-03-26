كوريا ج – أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، اليوم الجمعة، إن على الكوريتين والولايات المتحدة بذل جهود لمواصلة الحوار وليس خلق صعوبات.

يأتي ذلك، عقب إعلان كوريا الشمالية أمس الخميس أنها أطلقت صاروخا تكتيكيا موجها تم تطويره حديثا.

وكانت الحكومة اليابانية ومصادر أمريكية قد أكدت أن كوريا الشمالية نفذت الليلة الماضية إطلاق صاروخين باليستيين.

بدوره، أكد الجيش الكوري الجنوبي رصده إطلاق بيونغ يانغ جسما غير محدد، من السواحل الشرقية إلى البحر.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقا على هذا الاختبار، إن سلطات كوريا الشمالية “لم تغير سياساتها كثيرا”.

وسبق أن ذكرت مصادر أمريكية أن كوريا الشمالية نفذت الأسبوع الماضي عمليتي إطلاق صواريخ قصيرة المدى، بينما اعتبرت واشنطن أن هذه التحركات تمثل “أنشطة عسكرية طبيعية”، مؤكدة استعدادها للحوار مع بيونغ يانغ.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares