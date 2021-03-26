ليبيا – وصفت وكيلة وزارة الدفاع الإيطالية ستيفانيا بوتشاريللي بعثة عملية إيريني العسكرية الأوروبية بالأساسية من أجل إحلال السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

ووفقًا لما ورد في وكالة أنباء آكي الإيطالية وتابعته صحيفة المرصد، جاء موقف بوتشاريللي خلال اجتماع عقدته الخميس مع قائد عملية إيريني الأدميرال فابيو أغوستيني بمقر القيادة الإستراتيجية للعملية في روما، وفيه أشارت الوكيلة إلى أن دور البعثة ما زال مهمًا، لكونها شاهدًا ومقياسًا لالتزام الاتحاد الأوروبي إزاء ليبيا.

وأضافت بوتشاريللي بالقول: “في الوقت نفسه يجب أن نعمل على تعزيز مهمة إيريني وجعلها فعالة بشكل كامل، لذلك يجب علينا بذل كل جهد سياسي لتتمكن العملية أخيرًا من تطوير مهمة تدريب قوات البحرية وخفر السواحل الليبي، بالإضافة إلى حظر وصول الأسلحة الى البلاد”.

وتابعت بوتشاريللي قائلة: “بلادنا وقواتنا البحرية تلعب دورًا حاسمًا في قيادة هذه المهمة الدولية، وهي عملية عسكرية جوية وبحرية أطلقها الاتحاد الأوروبي في الـ31 من مارس عام 2020، لضمان الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر تهريب الأسلحة من وإلى ليبيا منذ عام 2011”.

واختتمت بوتشاريللي قولها بالإشارة إلى أن نتائج العملية أقنعت جميع دول أوروبا بتجديد المهمة لمدة عامين آخرين.

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