ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس وفدًا أوروبيًا رفيع المستوى يضم 3 من وزراء الخارجية.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد، فقد ضم الوفد وزراء خارجية فرنسا جان إيف لودريان وألمانيا هايكو ماس وإيطاليا لويجي دي مايو، الذين عبروا خلال اللقاء عن تهانيهم للشعب الليبي والحكومة للبدء في إنجاز خارطة الطريق.

وأضاف البيان أن الوزراء الـ3 أكدوا أن هذه الخارطة التي أقرها ملتقى الحوار السياسي أنهت حالة الانقسام المؤسسي، وقادت إلى تشكيل مؤسسة تنفيذية واحدة. مشددين على حرص بلدانهم على ترسيخ الاستقرار في ليبيا، لما له من أهمية بالغة في استقرار دول الجوار وحوض البحر المتوسط.

ونقل البيان عن لودريان وماس ودي مايو قولهم: إن زياراتهم هذه تشكل رسالة أوروبية موحدة لدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية. مع تصميم بلدانهم على تقديم مختلف وسائل الدعم والمساندة للحكومة للإيفاء بالتزاماتها كافة حيال العديد من الملفات ذات الأولوية في عملها.

من جانبه ثمن الدبيبة مواقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا والشركاء الأوربيين كافة، لدعمهم خارطة الطريق وحرصهم على التوافق بين الفرقاء الليبيين، معربًا عن استعداد حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع الدول كافة، مما يعزز دور ليبيا في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وبحسب البيان تطرق اللقاء إلى عدة ملفات، أولها إرساء قواعد للتعاون المشترك وعودة للشركات الأوروبية لاستكمال مشاريعها المتوقفة في ليبيا، وإعادة رحلات شركات الطيران وتعزيز وجودهم الديبلوماسي داخل طرابلس، ومعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية؛ كونها مسؤولية تضامنية بين ضفتي المتوسط.

وأوضح البيان أن اللقاء الذي حضرته وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش وخبراء مختصون من الجانبين الليبي والأوروبي شهد تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والإعداد للاستحقاق الانتخابي في الـ24 من ديسمبر القادم.

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