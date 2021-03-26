FBI يبحث عن “كنوز وطنية” سرقت قبل 43 عاما

FBI يبحث عن “كنوز وطنية” سرقت قبل 43 عاما

الولايات المتحدة – يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI عن “كنوز وطنية” سرقت قبل 43 عاما من مكتبة الرئيس الأمريكي الـ33 هاري ترومان الرئاسية في ولاية ميزوري وتقدر قيمتها الإجمالية بمليون دولار.

وخصص FBI مكافاة مالية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات تساعد في استعادة ثلاثة سيوف وخنجرين حصلت عليها الولايات المتحدة هدية من السعودية وإيران، وتقدر قيمتها الإجمالية في الوقت الحالي بمليون دولار.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان صحفي، إنه في 24 مارس 1978، توقفت سيارة بالقرب من البوابة الجنوبية للمكتبة، واقتحم اثنان من المشتبه بهم المبنى وحطما صندوق عرض وقاما بسرقة السيوف والخنجرين وفرا من النافذة.

ويعتقد المسؤولون أن المشتبه بهم كانوا على علم بالإجراءات الأمنية للمكتبة.

المصدر: FOX4

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