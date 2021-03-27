ليبيا – قرر الاتحاد الأوروبي رفع اسم خليفة الغويل من قائمة عقوباته الخاصة بليبيا، على أن يصبح القرار ساريا اعتبارا من 3 أبريل القادم.

الاتحاد الأوروبي أكد في بيان له وفقاً لموقع قناة” ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أنه سيواصل دعوة المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة في ليبيا للامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي، مذكرا بالعقوبات ضد المخربين المحتملين للعملية السياسية في البلاد.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه يفرض عقوبات على شخصيات وكيانات ليبية، نظرًا لدورهم في الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية انتقالها السياسي.

يذكر أن بروكسل قد أضافت اسم خليفة الغويل على لائحة العقوبات عام 2016، بتهمة عرقلة الحل السياسي، حيث منع من دخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي وتم تجميد أصول أمواله.

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