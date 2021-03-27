ليبيا – قرر الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، تمديد فترة صلاحية عملية “إيريني” في البحر المتوسط حتى 31 مارس 2023.

وذكر بيان صادر عن مجلس أوروبا، أن قرار التمديد جاء بعد التقييم الاستراتيجي للعملية الرامية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأضاف البيان أن اللوائح المتعلقة بإجراءات تدمير المواد المصادرة أثناء العملية، تم تعريفها بدقة أكبر.

يشار إلى أنه في 31 مارس 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني”، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط. برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليمين الدستورية خلفًا لحكومة “الوفاق الوطني” المنتهية ولايتها.

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