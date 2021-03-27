ليبيا – قال المحلل السياسي صلاح البكوش إنه من المبكر الحديث عن موقف أوروبي موحد في غياب سياسية موحدة للاتحاد الأوروبي لها أدلة على الأرض، مطالباً الاتحاد الأوروبي بتقديم مبادرة جدية في ملف المرتزقة المتواجدين في ليبيا لتنفيذ برنامج لإصلاح القطاع الأمني في البلاد.

البكوش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية واعادة بنائها ليس مهمة لجنة 5+5 لأن مهمتها تنحصر فقط في تثبيت وقف إطلاق النار ومجرد أنهم عسكريين لا يعني أن مهمتهم توحيد الجيش بحسب قوله.

وأضاف: “وعلى هذا الأساس ننتظر برامج محددة وعملية للاتحاد الأوروبي لنقول إن هناك وحدة صف في الاتحاد الأوروبي تجاه الموقف الليبي، على مدى العشر سنوات الماضية الحكومات الليبية المتعاقبة فقدت مصداقيتها لأنها لم تحقق شيء والمجتمع الدولي وكان هذا احتجاج معظم السفراء الذين التقينا بهم وهو أنه ليس هناك من تتحدث معه ويقوم بما يعد به في الحكومة الليبية، على الحكومة الليبية أن تتعامل مع هذه الدول بجدية وتنفذ ما تقوله”.

ولفت إلى أن أحد الانجازات الذي سيجعل الحكومة تحافظ على الزخم المتوفر تجاهها هو الطريق الساحلي، مبيناً أن هناك من يعتبر أن فتح الطريق الساحلي والذي يسكن على جانبيه أكتر من 80%؜ من الليبيين سيعزز الوحدة الوطنية بالتالي سيعزز موقف الدولة الليبية تجاه هذه الدول التي أرسلت هؤلاء المرتزقة.

كما بيّن أن فتح الطريق الساحلي لا يعني بالضرورة الانسحاب من خطوط التماس أو أن الدفاعات انهارت وأزيلت تماماً فالمرتزقة والفاقنر لهم خنادق في الجنوب أيضاً، مضيفاً “فتح الطريق أمر مطلوب جداً لكي نتحدث بصوت واحد كدولة تجاه المرتزقة لأنهم اتوا من الطرف الآخر للمعادلة التي أنتجت حكومة الوحدة الوطنية”.

وأكد على ضرورة الحديث بكل قوة سياسياً عبر القنوات الرسمية والخلفية وبالمحادثات الثنائية والمتعددة الأطراف حول قضية “فتح الطريق الساحلي “واعتبارها من قبل وزارة الخارجية القضية الأساسية والمهمة الرئيسية لتوفير الزخم الدولي إقليميًا ودوليًا ضد كل الدول التي لديها مرتزقة في ليبيا والمطالبة بخروجهم.

كما تابع: “أوردت جريدة الشرق الأوسط منذ يومين أن هناك نوع من التفاهمات بين روسيا ومصر والولايات المتحدة وتركيا حول اخراج المرتزقة والتفاهمات وصلت لدرجة متقدمة قد نرى في الأيام القادمة ثمارها لكنها تبقى أخبار صحفية، لنفهم أن قضية المرتزقة مرتبطة بقضايا وتفاهمات أخرى، هناك قضايا في سوريا وغيرها والشرق المتوسط مشتبكة بين الأطراف الدولية والاقليمية المهتمة بالقضية الليبية وستكون هناك مقايضات والقضية ليست مجرد أن هناك مرتزقة في ليبيا بل هذه القضية لن تحل دون وحدة الاطراف الليبية وحديثها بصوت واحد”.

ودعا إلى ضرورة مخاطبة الليبيين على أنهم أذكياء دون استغفالهم، مضيفاً “الحويلي تحدث أن حفتر يجب أن يزال، الحويلي جاء ليتحدث عن أن الحكومة يجب أن تزيل حفتر! من رفض أن يجلس مع حفتر وطردوه من المؤتمر هو عبد الرحمن السويحلي الذي تم تحويله من منصبه وانتخبتم المشري كفا مزايدات” بحسب قوله.

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