ليبيا – رأى الخبير السياسي والاقتصادي امبارك سعد الحاسي أن أحد أوجه الفساد هو مخصصات الدعم من أساسيات التموين أو الوقود والمحروقات.

الحاسي أشتر في تصريح لصحيفة”العين الإخبارية” إلى أن لصوص المال العام يقاتلون من أجل بقاء الدعم كون المواطن يستفيد منه فقط بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% فقط والباقى يعود لجيوب اللصوص والمهربين.

وتابع “أن ما نراه اليوم من خطوات اقتصادية للحكومة الجديدة ممتازة إن صدقت النوايا وعليها طرح البرنامج الزمني للتنفيذ مع الشفافية حول معرفة قيمة ما يصرف للدعم وما يطرح للصرف المباشر على الشعب”.

وأكد أنه يشترط لنجاح قرار رفع الدعم عن السلع التموينية والأغذية والمحروقات أن يتم البدء بصرف قيمة بدل الدعم لشهرين مثلا مع توفر السلع المدعومة والبدء التدريجي لرفع الدعم خلال مدة محددة مع مراقبة الصرف والسحب والطلب خلال هذه المدة وضمان عدم اختفاء السلع وتخزينها وهذا اختصاص ومهام الدولة.

كنا أضاف أن فتح التحفيز وتشجيع المشاريع الصغرى والكبرى والقطاع الخاص ودعمه بقروض ميسرة وإعطاء مرونة لقانون المصارف لدخولها في الاستثمارات المحلية سيخفف العبء على كاهل الدولة الليبية.

وحذر من عواقب تنفيذ أي إجراء دون دراسته جيدًا لأن أجهزة الدولة ضعيفة وقد يتسبب مثل هذه الإجراءات بالعودة بالأمور لنقطة الصفر.

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