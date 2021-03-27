ليبيا- أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 1 للعام 2021 بشأن صرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي.

وأشار القرار الذي صدر في الـ27 من مارس الجاري وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه في المادة رقم واحد منه إلى صرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي تضاف إلى معاشهم ليصبح إجمالي ما يتقاضاه المستحق شهريا 650 دينارا للمستحقين الذين لا يعولون و700 دينار للمستحقين من الأسر المكونة من فردين.

ووفقا لذات المادة سيحصل المستحقين من الأسر المكونة من 3 أفراد فأكثر 800 دينار مبينة أن هذا الأمر سيكون إلى حين زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة وتطبيق أحكام القانون رقم 12 لعام 2013 فيما شددت المادة رقم 2 على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلزام الجهات المختصة بتنفيذه.

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