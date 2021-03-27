ليبيا – أعرب السفير الألماني لدى ليبيا أولفير اوفتشا عن حزنه لوفاة عميد بلدية زوارة إدريس الطويني مؤكدًا أنه كان قائدًا ملتزمًا نحو بلديته.

السفير الألماني قال في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “إنه حزين جدًا لسماع خبر وفاة عميد بلدية زوارة، بصفتي شريكًا في تعاوننا في مجال الإدارة المحلية، تشرفت بالتعرف عليه كقائد ملتزم نحو بلديته” مردفا “قلوبنا مع أهله وأهل زوارة”.

يذكر أن بلدية زوارة أعلنت أمس الجمعة وفاة عميدها وأعرب أعضاء وموظفي ديوان بلدية زوارة الكبرى، عن تقدمهم إلى أسرة وزملاء وأصدقاء الفقيد بصادق المواساة القلبية.

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