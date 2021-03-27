الصين – أظهرت بيانات الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى في البلاد شهدت نموا متسارعا في الشهرين الأولين من هذا العام، مع تعافي الاقتصاد من آثار جائحة كوفيد-19.

وسجلت الشركات الصناعية التى يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون يوان على الأقل (حوالى 3,06 مليون دولار أمريكى) زيادة فى أرباحها المجمعة بنسبة 179% على أساس سنوى خلال الفترة من يناير إلى فبراير، لتصل إلى 1,11 تريليون يوان.

وبالمقارنة مع الشهرين الأولين من عام 2019، يمثل الرقم ارتفاعا بنسبة 72,1%. وأظهرت بيانات الهيئة المذكورة أن متوسط معدل النمو في العامين الماضيين بلغ 31,2%.

المصدر: “شينخوا”

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