مصر – عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سقوط ضحايا إثر حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوبي البلاد أمس الجمعة.

وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين اليوم السبت: “السيد الرئيس المحترم، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للكارثة التي وقعت على سكة الحديد في محافظة سوهاج”.

وأضاف: “أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف والدعم الصادق لذوي الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وحسب أحدث تقارير، أدى تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج بعد ظهر أمس إلى مصرع 32 شخصا وإصابة 165 آخرين.

المصدر: RT

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