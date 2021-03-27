بولندا – أفاد موقع BiznesAlert، إن السلطات البولندية بدأت بمعاقبة السفن التي بحسبها، تشارك في بناء خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2”.

ونقل الموقع، عن نائب وزير الاقتصاد البحري البولندي غجيغوج ويتكوفسكي، أن المرافق التي تعرضت للعقوبات، تعود إلى شركة ألمانية.

وذكر الموقع، أن السلطات البولندية قررت فرض عقوبات على السفينتين Krebs Geo، و Krebs Jet المسجلتين لدى الغرفة البحرية لمدينة غدانسك. وشدد نائب الوزير على أنه تم إنزال علم بولندا من على السفينتين، لأن سلطات بلاده لا ترغب بوجود أي ما يربطها بالسفينتين.

وقال المسؤول البولندي: “لا يهمنا ما ينقلون وما يفعلون، طالما أنه لا يهدد المصالح الاقتصادية لبلدنا. لكن هاتين السفينتين كثفتا مؤخرا من عملهما في مشروع السيل الشمالي-2. لذلك اعتبارا من يوم الجمعة، يجب عدم ظهور السفينتين في مياهنا، وإلا فإننا نحتفظ بالحق في احتجازهما للتحقق”.

المصدر: لينتا رو

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