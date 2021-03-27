تأجيل القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن حتى الأسبوع المقبل

تأجيل القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن حتى الأسبوع المقبل

العراق – أفاد مراسل RT في العراق امس بأن القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن قد تأجلت حتى الأسبوع المقبل.

وقال حسين علاوي مستشار رئيس الحكومة العراقية إن “العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيحضران إلى القمة الثلاثية نهاية الشهر الحالي في بغداد”.

وأضاف أن “القمة ستطرح مشروع “المشرق الجديد”، وهو مشروع ذو أبعاد اقتصادية مهمة للعراق ودول المنطقة، وربما تنضم دول جديدة له، وهنا نتحدث عن دول الاعتدال”.

وأشار علاوي إلى أن “لبنان قد ينضم لهذه القمة لاحقا، وكذلك سوريا واليمن بعد أن يعود الاستقرار إليهما”.

وتابع أن “حكومة الكاظمي غيرت نهج إدارة السياسة الخارجية للبلاد، من مسار الدوائر إلى مسار الفضائات، وهذا ما سيترك أثرا إيجابيا في علاقاتنا الدولية وتحقيق توازن أكبر فيها”.

المصدر: RT

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