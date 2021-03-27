تل أبيب: لدينا القدرة على تدمير برنامج إيران النووي ونتعامل مع طهران من خلال 4 مكونات

تل أبيب: لدينا القدرة على تدمير برنامج إيران النووي ونتعامل مع طهران من خلال 4 مكونات

إسرائيل – أكد رئيس الشعبة الاستراتيجية والدائرة الثالثة بالجيش الإسرائيلي طال كالمان، أن لدى بلاده القدرة على “تدمير برنامج إيران النووي بالكامل”.

وقال في تصريح لصحيفة “إسرائيل اليوم” إن “عام 2020، عام جيد في مجال الحرب ضد إيران”.

وأضاف: “لا أريد أن أسميه عام تحول، ولكنه عام تغيير كبير، لقد بدأ باغتيال قاسم سليماني واستمر بسلسلة من الأمور، مما جعل التوازن إيجابيا، وإيجابيا للغاية”.

وتابع أن “تل أبيب تتعامل مع إيران من خلال 4 مكونات، أولها النظام المتطرف.. طالما أنه يسيطر على إيران فإن إسرائيل تواجه تحديا كبيرا جدا”.

وأضاف: “المكون الثاني، هو البرنامج النووي، والثالث هو القدرات العسكرية الإيرانية الكبيرة، أما المكون الرابع، فهو سعي إيران للتموضع والنفوذ الإقليمي”.

وحول طبيعة الصراع مع إيران، قال إنها “منافسة استراتيجية طويلة الأجل تتطلب منا أن نفكر بشكل مختلف عما هو عليه أمام بلد ما، على حدودنا”، مؤكدا أن “إسرائيل كانت تأمل بانهيار النظام الإيراني، تحت وقع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”.

وأشار إلى أن “السلاح النووي بالنسبة لإيران وقبل كل شيء بوليصة تأمين لاستقرارها، لكن بالنسبة لإسرائيل، هذه قضية وجودية، وكذلك فإن الشرق الأوسط سيدخل في سباق تسلح نووي، حيث قد تنضم دول أخرى إلى إيران وتسعى للحصول على قدرات نووية”.

واعتبر أن “إسرائيل نجحت حتى الآن في منع إيران من امتلاك سلاح نووي”.

ونوه بالعقوبات الاقتصادية على إيران، وقال إن “الشعب الإيراني يدفع ثمنا باهظا للغاية مقابل اهتمام النظام بالذهاب إلى البرنامج النووي، لكنني أعتقد حقا أن هذه ليست مشكلة إسرائيل، بل مشكلة المجتمع الدولي بأسره”.

وأعلنت إسرائيل مرارا في الشهرين الماضيين، رفضها لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق مع إيران لعام 2015.

المصدر: “سما”

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