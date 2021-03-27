مصر – أعلن الاتحاد المصري للسباحة، تأهل السباحة فريدة عثمان بشكل رسمي، للمشاركة في منافسات الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو باليابان.

وتأهلت السباحة المصرية البالغة 26 عاما، إلى أولمبياد طوكيو، بعد إحرازها الميدالية الذهبية فى سباق 100 متر فراشة، خلال فعاليات بطولة ISCA الدولية للسباحة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ الاتحاد المصري للسباحة، البطلة عثمان، قائلا عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “ألف مبروك للفراشة الذهبية فريدة عثمان، تأهلها إلى أولمبياد طوكيو بزمن 57.84 ثانية في سباق 100 متر فراشة، ألف مبروك لمصر”.

ولم تكن تلك ميدالية عثمان الوحيدة بل الثالثة، إذ سبق لها حصد ذهبية سباق 50 متر فراشة، خلال مشاركتها في بطولة ISCA الدولية بأمريكا، وذلك بعدما حققت زمن قدره 26.08 ثانية، وكذلك ذهبية سباق 50 متر حرة.

وبدأت فريدة عثمان السباحة في عمر الرابعة، وتوقفت فترة كبيرة لتعود من جديد وهي في عامها الـ11، لتحقق المركز الخامس، وهي بعمر الـ12 في دورة الألعاب العربية، عام2007 كانت أصغر لاعبة مصرية وعربية تفوز بمسابقة الـ50 متر فراشة وتكسر الرقم القياسي في المسابقة، كما حصدت ذهبية 50 متر فراشة عام 2010، عقب مشاركتها في البطولة الإفريقية فى الدار البيضاء بالمغرب.

وتمكنت فريدة عثمان، نتيجة إنجازاتها الرياضية عالميا وإقليميا، أن تنال منحة للدراسة فى جامعة كاليفورنيا بيركلي الأمريكية، المعروفة بتفوق السباحة بها، ودرست التسويق والدعاية فى الجامعة إلى جانب المشاركة في فريق الجامعة للسباحة، وتمكنت من أن تكون قائدة الفريق.

المصدر: facebook/EgySwimming.Fed

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