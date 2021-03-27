ليبيا – قال السياسي والكاتب التركي، جيهون بوزكورت، إن القيادة الليبية الجديدة تعتبر علاقاتها مع تركيا أولوية، مستبعدًا تدهور العلاقات بين البلدين في المستقبل.

بوزكورت أضاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أنه خلال اجتماع الوفد الليبي مع الجانب التركي سيتم تبادل وجهات النظر وسيتم طرح مبادرات تهدف إلى تعزيز الصداقة التركية الليبية وتشكيل خارطة طريق التفاعل من أجل المستقبل.

أما موضوع القاعدة العسكرية التركية، أوضح أنه من المعروف أن تركيا لديها قاعدة (جوية وبحرية) تستخدمها في ليبيا، وهناك اتفاقيات مع القيادة الليبية بشأنها بحسب قوله.

وتابع “لا أعتقد أنه ستكون هناك مشاكل جدية في موضوع التعاون العسكري، لأن تركيا قدمت الكثير من الدعم إلى ليبيا، ليس من السهل قطع مثل هذه العلاقة”.

وعن التدخلات الأجنبية في ليبيا، أشار إلى أن القضية الأكثر إثارة للجدل هي وجود مقاتلين أجانب في ليبيا، مؤكداً أن تركيا تواصل في إطار سياستها تجاه ليبيا الإصرار على ضرورة مشاركة جميع دول المنطقة بما في ذلك مصر ودول الخليج الفاعلة في عملية التفاوض بشأن الوضع في ليبيا ومحاولة إيجاد حل سياسي، يؤدي في النهاية إلى انسحاب كل الجماعات المتطرفة التي أتت من الخارج دون أن يشير إلى الاف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم بلاده إلى ليبيا وبصفوفهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة.

كما أشار أنه في ظل أولوية العلاقة مع تركيا، تحافظ السلطة الليبية الجديدة على اتصالاتها الدبلوماسية مع الدول الأخرى.