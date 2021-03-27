روسيا – أشارت شركة Fesco الروسية للنقل إلى أن الزبائن الذين كانوا يستخدمون قناة السويس فقط، يبدون اهتماما متزايدا بالسكك الحديدية الروسية بديلا لنقل الحمولات بين أوروبا وآسيا.

وقال نائب رئيس الشركة غيرمان ماسلوف للصحفيين: “الآن نرى طلبات من الزبائن الذين كانوا ينقلون الحمولات عبر قناة السويس فقط في وقت سابق، وهم ينظرون الآن إلى طرق بديلة للنقل من آسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الروسية”.

وأشار ماسلوف إلى أن الحمولات من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ تنقل إلى ميناء فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي، ثم عبر السكك الحديدية إلى أوروبا.

وأضاف أن السكك الحديدية الروسية تنجح باستيعاب الحجم المتزايد من الحمولات، والعمل جار لزيادة القدرات الاستيعابية لوسائل النقل البحرية والسكك الروسية، وأن حجم الحاويات لشركته وصل إلى مستوى قياسي سجل أكثر من 80 ألف teu.

وأشار إلى أن ذلك يعكس زيادة الطلب على النقل عبر الأراضي الروسية.

ويأتي ذلك على خلفية حادث سفينة الحاويات Ever Given التي تعرقل المرور عبر قناة السويس.

المصدر: تاس

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