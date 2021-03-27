فاران ينقلب على ريال مدريد بسبب موقفه من تجديد عقده

فاران ينقلب على ريال مدريد بسبب موقفه من تجديد عقده

إسبانيا – انقلب الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، على إدارة النادي الملكي، بسبب تأجيل ملف تجديد عقده من قبل مسؤولي الميرنغي.

ويرتبط فاران بعقد مع النادي الإسباني ينتهي في صيف 2022.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن فاران غاضب من أن مسؤولي ريال مدريد منحوا الأولوية لتجديد عقد سيرخيو راموس ولوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز على حسابه.

وأضافت أن فاران يرفض ترك مسألة تجديد عقده مع النادي مفتوحة لفترة طويلة، لذا منح ريال مدريد مهلة لتقديم العرض حتى نهاية يورو 2020 في الصيف المقبل.

كما رفض المدافع البالغ 27 عاما فكرة التجديد مع خفض الراتب بنسبة 10%، مثل العرض الذي قدمه ريال مدريد لكل من راموس ومودريتش.

ويعتقد المدافع الفرنسي أنه يستحق زيادة راتبه، مقابل ما قدمه للنادي الملكي، خلال السنوات الماضية.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن فاران لن يتوانى عن الرحيل عن النادي، إذا تأخر الملكي في حسم التجديد أو رفض زيادة راتبه.

يذكر أن رافاييل فاران خاض 36 مباراة مع ريال مدريد بكافة المسابقات، وأحرز هدفين.

المصدر: defensacentral

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