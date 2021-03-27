مصر – وجه شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب المسؤولين في الأزهر بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات لصرف مساعدة قدرها 50 ألف جنيه لأسر الضحايا عن كل متوفى في حادث قطاري سوهاج.

وأكد الطيب تضامنه مع ذوي الضحايا والمصابين في مصابهم الأليم الذي هو مصاب جلل للشعب المصري كله، داعيا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

من جانبه، صرح محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بأنه في ضوء توجيهات الإمام الأكبر أحمد الطيب تم تجهيز مستشفى الجامعة بأسيوط وجعلها على أتم الاستعداد لاستقبال مصابي الحادث الأليم.

وأعلن المحرصاوي استعداد المستشفى لاستقبال الحالات الحرجة، وتقديم ما يلزمهم من خدمات علاجية أو جراحية متخصصة وعاجلة، والتي تحتاج أحيانا إلى عمليات كبرى ودقيقة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن مصرع 32 شخصا وإصابة أكثر من 90 آخرين في حادث اصطدام قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج.

المصدر: RT

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