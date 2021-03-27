إنجلترا – لطالما ما أثار البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي الجدل في طريقة ردوده وتعامله مع الانتقادات، لكنه كشف أخيرا طريقته في مواجهة انتقادات أسلوب لعبه.

وقال مورينيو، خلال حدث نظمه أحد رعاة ناديه الإنجليزي، في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “أحصل على قوتي من نفسي، وبشكل أساسي من الأشخاص الذين أحبهم، وأعرف أنهم يحبونني، حتى لو لم أعرف أو ألتق الكثير منهم”.

وأضاف: “اعتدت أن أطلق عليهم اسم “Mourinistas””مورينيستا”، لأننا في البرتغال نستخدم كلمة (ista)، في نهاية اسم النادي الذي نشجعه، للتعبير عن الدعم”.

وأوضح: “على سبيل المثال، إذا كنت تحب بورتو فأنت بورتيستا، وإذا كنت تشجع بنفيكا فأنت بنفيكيستا، وإذا كنت تشجع مورينيو فأنت مورينيستا”.

وتابع: “لدي الكثير من المورينيستا حول العالم، لدرجة أنني ألعب من أجلهم”.

وعن كيفية تعامله مع الانتقادات، رد مورينيو: “لا أعتقد أن المسؤولين في وكالة ناسا، سيناقشون علوم الصواريخ مع الجميع في العالم”.

وأتم: “يعتقد الجميع أن بإمكانهم مناقشة كرة القدم، مع أحد أهم المدربين في اللعبة.. هذا هو جمال كرة القدم، لقد اعتدت ذلك، وأنا أقدره.. لذا هذا جيد بالنسبة لي”.

وذكر موقع “غول” العالمي بنسخته الفرنسية، والذي نقل مقتطفات مما قاله المدرب البرتغالي الشهير في حديثه، أن ثمة تساؤلات تثار حاليا بشأن مستقبل مورينيو في توتنهام، وإن كان عقده ما زال ممتدا حتى صيف 2023.

ويتضمن العقد بنودا جزائية في حالة الفسخ من جانب واحد، بمعنى لجوء “السبيرز” إلى إقالته، وإذا ما حدث ذلك فعلا في مستقبل قريب، فإن محصلة مورينيو الحالية مع توتنهام تبلغ 44 فوزا و22 خسارة في 83 مباراة.

المصدر:footballdaily

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