وزارة الصحة المصرية تكشف سقوط عشرات المصابين في حادث تصادم قطارين

وزارة الصحة المصرية تكشف سقوط عشرات المصابين في حادث تصادم قطارين

مصر – أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن الحصيلة الأولية لجرحى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج بلغ حتى الآن 50 مصابا.

وأشار مجاهد إلى أنه “جار حصر بقية الإصابات والتأكد من وجود وفيات من عدمه”.

وأوضح أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت 50 مصابا إلى مستشفيات الإخلاء وهي” سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة”.

وأكد المصدر في تصريحات وجود 19 مصابا على الأقل وصلوا مستشفى طهطا العام إصابتهم بين متوسطة وخفيفة.

وأشار المصدر إلى أنه لا يوجد ضحايا وصلوا مستشفى طهطا وربما يكون هناك ضحايا وصلوا لمستشفيات أخرى.

وتلقت الأجهزة التنفيذية وهيئة السكة الحديد بلاغا بوجود حادث تصادم قطارين وجار اتخاذ اللازم.

وبحسب مصدر بالسكة الحديد، توقفت حركة المسير لوجه بحري للقطارات، نظرا لحادث بقطار 157 المميز واصطدامه بقطار مكيف في سوهاج.

المصدر: RT + اليوم السابع

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