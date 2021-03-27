إنجلترا – فسر جوناثان بارنت، وكيل النجم الويلزي غاريث بيل، تصريحات اللاعب المعار من ريال مدريد الإسباني إلى توتنهام الإنجليزي بشأن عودته لصفوف النادي الملكي بنهاية الموسم.

وطالب وكيل أعمال غاريث بيل، الجماهير بألا تفهم تصريحات موكله بشأن العودة إلى ريال مدريد بصورة مغلوطة وأنها خرجت عن سياقها تماما.

وأضاف وكيل النجم الويلزي في حواره مع شبكة ESPN: “لم يتم تقرير أي شيء بعد، هو يركز على اللحظة الحالية فقط الآن”.

وخرج بيل إلى الإعلام وقال إنه يقضي عامه الحالي في توتنهام من أجل اللعب فقط، على أن يعود بنهاية الإعارة إلى الريال الموسم المقبل بصورة طبيعية، مؤكدا أن عقده مع الميرينغي لا يزال يمتد لعام إضافي.

ويمتد عقد بيل مع ريال مدريد حتى صيف 2022، على أن يتقاضى سنويا 15 مليون يورو كراتب، مع دفع النادي لمبلغ مماثل من أجل الضرائب، لتكون إجمالي تكلفة الويلزي 30 مليون يورو.

ولم تتوقف الصحف الإسبانية منذ ذلك الحين عن ذكر مساوئ عودة الويلزي المنبوذ إلى “سانتياغو برنابيو” معقل ريال مدريد، كما اتهم بأنه لا يحترم ناديه الإنجليزي الحالي توتنهام.

ويقضي بيل حاليا فترة إعارة في صفوف توتنهام، حيث شارك في 25 مباراة بجميع البطولات نجح خلالها في تسجيل 10 أهداف وصناعة 3 آخرين.

المصدر: “وكالات”

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