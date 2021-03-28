أسعار النفط ترتفع مع استمرار تعطل الملاحة في قناة السويس

أسعار النفط ترتفع مع استمرار تعطل الملاحة في قناة السويس

مصر – أستأنفت أسعار النفط الخام صعودها، مع استمرار تعطل الملاحة في قناة السويس، وتضاؤل الأمل بنجاح سريع لجهود تعويم سفينة حاويات عملاقة، جنحت عن مسارها الثلاثاء، وسدت مجرى القناة.

وتأثرت الأسعار أيضا بتصاعد التوتر في منطقة الخليج، مع إعلان السعودية عن تعرض منشأة نفطية في منطقة جازان جنوب المملكة، لضربة صاروخية مساء الخميس.

وبحلول الساعة 10:50ت.غ، صعدت عقود خام برنت القياسي، تسوية مايو/أيار، دولارا أو بنسبة 1.61 بالمئة، إلى 62.95 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسوية مايو/ايار، 1.1 دولار أو بنسبة 1.88 بالمئة، إلى 59.66 دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع ليعوض في أسعار الخام الجمعة ليعوض خسائر بنحو 5 بالمئة في الجلسة السابقة، مع اتساع المخاوف بشأن الطلب جراء تشديد قيود مواجهة تفشي جائحة كورونا في أوروبا.

وأفادت تقارير، نقلا عن خبراء، أن تعويم السفينة العالقة في قناة السويس “قد يحتاج أسابيع”.

وتفيد تقارير شركات تحليل البيانات وتتبع السفن أن جنوح السفينة “إيفر غرين” عطل مسار 206 سفن محملة بالبضائع، تصطف على مدخلي القناة.

وبين السفن العالقة 10 ناقلات نفط، بإجمالي حمولة 13 مليون برميل، تشكل أكثر من 13 بالمئة من إجمالي إمدادات النفط العالمية.

الأناضول

Share and Enjoy ! 0 Shares