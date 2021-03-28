ليبيا – اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي أن قرارات رئيس حكومة الوحدة الأخيرة والمتسارعة والتي تستهدف تحسين الظروف المعيشية هي استدراك للأخطاء الاتصالية وظهور حالة من عدم اليقين وتناقص الزخم الشعبي المساند للحكومة في بداياتها، والذي تأثر بالإشارات المباشرة وغير المباشرة التي تلقّفها الجميع بكثير من الريبة.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لقد ظهر داخل الأروقة حديث يفسر مواقف الحكومة بأنها عملية اصطفاف وتموقع مبكر في المشهد السياسي الليبي، بما فيه من تجاذبات، وقد أثار ملف رفع الدعم الكثير من الجدل في وسائل التواصل التجتماعي”.

وأشار إلى أن وجود حالة من الاستقرار وتحقيق الحد الأدنى من الخدمات للمواطن سيغير كثيرًا من التصنيفات ومحاولات الإيقاع بين الشارع والحكومة.

كما نوّه إلى أن صوت الناس هو الغالب، وبقاؤه في زخم داعم للحكومة سيفرض كثيرًا من المؤشرات في مسار الأحداث القادمة.

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