اليمن – أعلن التحالف العربي في اليمن فجر اليوم الأحد، عن تدمير زورقين مفخخين وعتراض وتدمير طائرة مفخخة دون طيار أطلقتها الحوثيون تجاه خميس مشيط في السعودية.

وأشار التحالف إلى “استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

وقال التحالف: “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية”

وأشار التحالف إن ذلك جاء “قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة”، متهما الحوثيين بأنهم “يتخذون اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة”، ويستمرون في “تهديد لطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية”

المصدر: واس

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