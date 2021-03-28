ليبيا- أرسل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مخاطبة رسمية لوزير المالية بالحكومة بشأن تنفيذ القانون رقم 27 لعام 2013.

المخاطبة الصادرة في الـ27 من مارس الجاري حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها بيّنت أنها تأتي في إطار رفع المستوى المعيشة للأسرة الليبية، من خلال تقرير منحة للزوجة والأولاد، مطالبة الوزير بمباشرة الإجراءات العاجلة لصرف المنحة المقررة بموجب القانون المذكور، وبأثر رجعي من الأول من يناير الماضي.

وأضافت المخاطبة أن الصرف سيتم من دون انقطاع، بالتنسيق مع محافظ المصرف المركزي ووزيرة الشؤون الاجتماعية.

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